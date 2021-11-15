Норрис считает, что Сайнс должен был оставить ему больше места перед аварией

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал столкновение с Карлосом Сайнсом на старте Гран-при Бразилии. В инциденте Норрис заработал прокол колеса, после чего сумел финишировать 10-м.



«Мне нужно было начинать поворачивать налево в поворот, и парень внутри тоже знает это, так что нужно уважать друг друга, не так ли? Раз я сместился несколько вправо, то собирался в какой-то момент вернуться обратно. Очевидно, что инцидент намного больше пошёл на пользу им, чем нам. Не знаю, что ещё я должен был сделать.



Я поехал вправо, потому что там был разрыв. Мой старт был намного лучше, но я не мог продолжать всё время смотреть в зеркало, и не мог видеть его в той позиции, в которой находился. Так что я просто направил машину в место, которое считал наилучшим в той ситуации. Я не хочу попадать в аварии. Думаю, что мне понадобится пространство, но его оказалось недостаточно», — приводит слова Норриса RaceFans.