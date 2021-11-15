Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 68. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис считает, что Сайнс должен был оставить ему больше места перед аварией

Норрис считает, что Сайнс должен был оставить ему больше места перед аварией
Комментарии

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал столкновение с Карлосом Сайнсом на старте Гран-при Бразилии. В инциденте Норрис заработал прокол колеса, после чего сумел финишировать 10-м.

«Мне нужно было начинать поворачивать налево в поворот, и парень внутри тоже знает это, так что нужно уважать друг друга, не так ли? Раз я сместился несколько вправо, то собирался в какой-то момент вернуться обратно. Очевидно, что инцидент намного больше пошёл на пользу им, чем нам. Не знаю, что ещё я должен был сделать.

Я поехал вправо, потому что там был разрыв. Мой старт был намного лучше, но я не мог продолжать всё время смотреть в зеркало, и не мог видеть его в той позиции, в которой находился. Так что я просто направил машину в место, которое считал наилучшим в той ситуации. Я не хочу попадать в аварии. Думаю, что мне понадобится пространство, но его оказалось недостаточно», — приводит слова Норриса RaceFans.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021