Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс готов извиниться перед Норрисом, но не думает, что виноват в аварии

Сайнс готов извиниться перед Норрисом, но не думает, что виноват в аварии
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал столкновение с Ландо Норрисом на старте Гран-при Бразилии.

«Если честно, мне нужно посмотреть повторы, потому что существует чёткая грань, кто в кого поворачивает. Очевидно, поворот уходит влево. Я удерживал внутреннюю траекторию, но не думаю, что я сделал что-то специально против него. У меня было ощущение, что он немного рановато начал поворачивать и мы соприкоснулись. Но это гоночный инцидент. Приношу ему извинения, если я сделал что-то не так, но если честно, то не думаю, что я сделал что-то такое.

Странно: думаю, что стартовал точно так же, как и вчера, вся процедура была такой же, но сегодня по какой-то причине я создал большую пробуксовку колёс — мне нужно это проанализировать. Пусть даже в последние два уик-энда я был быстрейшим в середине пелотона, но два старта в Мехико и здесь стоили мне мест в топ-5», — приводит слова Сайнса PlanetF1.

Новость по теме
Норрис считает, что Сайнс должен был оставить ему больше места перед аварией
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021