Сайнс готов извиниться перед Норрисом, но не думает, что виноват в аварии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал столкновение с Ландо Норрисом на старте Гран-при Бразилии.
«Если честно, мне нужно посмотреть повторы, потому что существует чёткая грань, кто в кого поворачивает. Очевидно, поворот уходит влево. Я удерживал внутреннюю траекторию, но не думаю, что я сделал что-то специально против него. У меня было ощущение, что он немного рановато начал поворачивать и мы соприкоснулись. Но это гоночный инцидент. Приношу ему извинения, если я сделал что-то не так, но если честно, то не думаю, что я сделал что-то такое.
Странно: думаю, что стартовал точно так же, как и вчера, вся процедура была такой же, но сегодня по какой-то причине я создал большую пробуксовку колёс — мне нужно это проанализировать. Пусть даже в последние два уик-энда я был быстрейшим в середине пелотона, но два старта в Мехико и здесь стоили мне мест в топ-5», — приводит слова Сайнса PlanetF1.
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