Стролл: я хорошо стартовал, но в меня врезался Цунода. Его манёвр был отчаянным
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Пилот команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от столкновения с гонщиком «Альфа Таури» Юки Цунодой на Гран-при Бразилии. Напомним, Стролл не смог завершить гонку.
«Я отыграл позиции в спринте и надеялся, что у меня есть хорошие шансы заработать очки. Я хорошо стартовал, но в первом повороте в меня врезался Юки Цунода. Он был на шинах «софт», у меня был «медиум». В том эпизоде болид Цуноды был быстрее, но его манёвр получился отчаянным и слишком оптимистичным.
Моя машина получила повреждения, были сломаны многие детали. Мой темп снизился, я начал сильно отставать. Обидно было сойти досрочно, но после такой неудачи я вдвойне полон желания хорошо выступить в Катаре», — цитирует Стролла пресс-служба «Астон Мартин».
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