Видео: Ферстаппен выдавливает Хэмилтона с трассы в борьбе за лидерство

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью спорного эпизода в гонке Гран-при Бразилии. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон атаковал в борьбе за лидерство представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена на торможении к четвертому повороту, но голландец не уступил, после чего оба пилота проехали по обочине. В «Мерседесе» считали, что Ферстаппен должен быть оштрафован за выдавливание соперника с трассы, однако судьи не стали расследовать данный инцидент.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
Гран-при Бразилии. Итоговая классификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
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