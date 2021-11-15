Видео: Ферстаппен выдавливает Хэмилтона с трассы в борьбе за лидерство

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью спорного эпизода в гонке Гран-при Бразилии. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон атаковал в борьбе за лидерство представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена на торможении к четвертому повороту, но голландец не уступил, после чего оба пилота проехали по обочине. В «Мерседесе» считали, что Ферстаппен должен быть оштрафован за выдавливание соперника с трассы, однако судьи не стали расследовать данный инцидент.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Гран-при Бразилии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496

3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576

4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540

5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517

6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.