Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свои действия в спорном инциденте с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии. Напомним, в одном из эпизодов Ферстаппен выдавливал пилота «Мерседеса» с трассы, но избежал штрафа.



«Мы оба пытались первыми войти в поворот. Я затормозил немного позже, чтобы удержать позицию, но мои шины были уже достаточно изношены. Сцепление было не очень хорошим, поэтому выехать немного шире, за пределы трассы, было самым безопасным решением. Я был очень рад, что стюарды позволили нам продолжить гоняться, потому что гонка была очень интересной.



У Льюиса был очень высокий темп, мне было сложно защищать позицию. Думаю, в целом мы делали всё правильно. Просто были слишком медленными», — цитирует Ферстаппена Racer.