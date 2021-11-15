В ФИА рассказали, почему не наказали Ферстаппена за инцидент с Хэмилтоном

Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал спорный инцидент на Гран-при Бразилии. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в одном из эпизодов выдавливал с трассы пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, но стюарды не стали вмешиваться в гонку.



«Каждый инцидент нужно рассматривать в комплексе. При этом не стоит забывать, что у нас есть общая философия «Позвольте им гоняться». Если посмотреть на данный инцидент со всех сторон, то здесь мы следовали свой философии. Ферстаппен и Хэмилтон ехали бок о бок, думаю, для всеобщего блага стоило дать им продолжить соревноваться. Тем не менее возможность показать Ферстаппену чёрно-белый флаг была у меня в голове, я не скрою. Макс был рядом с таким флагом», — приводит слова функционера RaceFans.

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