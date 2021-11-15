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Окон объяснил, как пилоты «Альпин» старались сдержать Гасли с помощью стратегии

Окон объяснил, как пилоты «Альпин» старались сдержать Гасли с помощью стратегии
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Гонщик «Альпин» Эстебан Окон подвёл итоги Гран-при Бразилии, где он занял восьмое место. Пилот отметил, что ему помогла командная работа.

«Я рад, что заработал очки в напряжённой гонке. Сегодня всё зависело от командной работы. Мы использовали все доступные средства – как с точки зрения производительности, так и стратегические. Когда Гасли ушёл на второй пит-стоп, я пропустил Алонсо – мы хотели посмотреть, поможет ли мне слипстрим удержать Гасли позади. Пару кругов всё работало хорошо, но потом этого оказалось недостаточно и Фернандо вернул мне позицию.

Но всё же восьмое и девятое место дали нам шесть очков – это отличный командный результат. Это важно для нашей позиции в Кубке конструкторов. Постараемся сделать всё, чтобы сохранить пятую позицию», — цитирует Окона пресс-служба «Альпин».

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