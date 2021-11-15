Хельмут Марко — об угрозах «Мерседеса»: иногда мистер Вольф слишком много болтает

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на угрозы главы автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольфа, который пообещал «следить за каждым кусочком изоленты» на болидах «Ред Булл».

«Иногда мистер Вольф слишком много болтает, когда день длинный. Наши машины всегда полностью соответствовали регламенту. Нас это не беспокоит. Тем более что Вольф и так следил за нами весь год.

Кстати, наш запрос в пятницу касался не механизма DRS, а другой части заднего антикрыла «Мерседеса». То, что за этим последовало — случайность», — приводит слова Марко PlanetF1.

Напомним, ранее в «Мерседесе» обратили внимание, что повышенное внимание ФИА к заднему антикрылу болидов его коллектива возникло с подачи конкурентов из «Ред Булл». Во время проверки крыла технический делегат Ф-1 Джо Бауэр установил, что DRS на болиде Льюиса Хэмилтона не соответствовала регламенту, что привело к дисквалификации британца.