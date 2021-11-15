Норрис посмотрел повтор и взял на себя вину за столкновение с Сайнсом

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис пересмотрел повтор стартового столкновения с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом и признал, что сам его спровоцировал.
«Я просто слишком сильно стремился вернуться обратно на трассу. Угол, под которым я это сделал, оказался слишком острым, ну и потом просто не повезло с проколом. Было сложно. Я сделал собственную гонку намного труднее, чем она могла бы оказаться.
Мы потеряли из-за этого много очков, но у меня всё равно было хорошее сражение и я сумел вернуться в топ-10 и набрать хотя бы одно очко — лучше, чем ничего. Но сегодня всё должно было пройти лучше, так что я недоволен собой», — приводит слова Норриса RaceFans.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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