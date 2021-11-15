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Стюарды не имели доступа к бортовой камере Ферстаппена, вынося решение в Бразилии

Стюарды не имели доступа к бортовой камере Ферстаппена, вынося решение в Бразилии
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, что стюарды не имели доступа к видео c бортовой камеры Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии. Напомним, гонщик «Ред Булл» в одном из эпизодов выдавливал с трассы пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, но стюарды не стали вмешиваться в гонку.

«У стюардов на момент принятия решения не было доступа к бортовой камере Ферстаппена, они делали оценку, основываясь на публичной трансляции. Но, конечно, все файлы сохранились, мы ещё раз просмотрим эпизод с разных углов. Сейчас кадры находятся у обладателя коммерческих прав на трансляцию, мы обязательно всё получим», — приводит слова функционера RaceFans.

Ранее Маси объяснил, какими принципами руководствовались стюарды, когда выносили решение.

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