Стюарды не имели доступа к бортовой камере Ферстаппена, вынося решение в Бразилии

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, что стюарды не имели доступа к видео c бортовой камеры Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии. Напомним, гонщик «Ред Булл» в одном из эпизодов выдавливал с трассы пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, но стюарды не стали вмешиваться в гонку.



«У стюардов на момент принятия решения не было доступа к бортовой камере Ферстаппена, они делали оценку, основываясь на публичной трансляции. Но, конечно, все файлы сохранились, мы ещё раз просмотрим эпизод с разных углов. Сейчас кадры находятся у обладателя коммерческих прав на трансляцию, мы обязательно всё получим», — приводит слова функционера RaceFans.



Ранее Маси объяснил, какими принципами руководствовались стюарды, когда выносили решение.

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