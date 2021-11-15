«Это как играть в баскетбол с маленькой корзиной». Алонсо — о преимуществе «Мерседеса»

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал великолепное выступление пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии. Лидер «серебряных стрел» прорвался с десятого места на первое.
«Знаете, потерять 25 мест на стартовой решетке и всё равно завершить уик-энд победой… На самом деле, это совсем не новость. Благодаря такому превосходству «Мерседес» и выиграл семь последних чемпионатов. Это как играть в баскетбол с корзиной меньшего размера, чем у соперников: вы будете пропускать меньше и забивать больше», — цитирует Алонсо Motorsport-Total.
Гран-при Бразилии. Итоговая классификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
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