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Источник: «Ауди» купила McLaren Group и команду Формулы-1 «Макларен»

Источник: «Ауди» купила McLaren Group и команду Формулы-1 «Макларен»
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Компания «Ауди» завершила сделку по покупке холдинга McLaren Group, сообщает Autocar. Таким образом, «Ауди» получает контроль над всеми структурами холдинга, в том числе над командой Формулы-1 «Макларен».

Отмечается, что первое предложение «Ауди» было отвергнуто, из-за чего компании пришлось значительно увеличить итоговую сумму покупки. Переход McLaren Group в руки нового владельца означает, что финансовое положение команды «Макларен» впервые за долгий срок станет стабильным. Сделка приоткроет для концерна «Фольксваген» путь в Формулу-1. Предполагается, что «Макларен» перейдёт на двигатели «Ауди» в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в «Ауди» проявляли интерес не только к «Макларену», но и к «Ред Буллу», «Уильямсу» и «Зауберу».

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