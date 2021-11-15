В «Макларене» назвали информацию о продаже «Ауди» «абсолютно недостоверной»
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Холдинг McLaren Group опубликовал официальное заявление, опровергнув слухи о продаже компании. Напомним, ранее появилась информация, что новым владельцем холдинга и команды Формулы-1 «Макларен» стала компания «Ауди».
«Нам известно о появлении в СМИ информации о продаже McLaren Group. Это абсолютно недостоверно, мы пытаемся добиться удаления данной истории. Технологическая стратегия «Макларена» всегда подразумевала сотрудничество с разнообразными партнёрами и поставщиками, включая других автопроизводителей, однако структура собственности McLaren Group не изменилась», — указано в официальном заявлении компании.
Ранее сообщалось, что в «Ауди» проявляли интерес не только к «Макларену», но и к «Ред Булл», «Уильямсу» и «Зауберу».
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