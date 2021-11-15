Алёшин высказал своё мнение о борьбе Ферстаппена с Хэмилтоном

Пилот программы «СМП Рейсинг», экс-гонщик IndyCar Михаил Алёшин поделился своим мнением о борьбе Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за лидерство на Гран-при Бразилии и в общем зачёте Формулы-1.
«Ситуация, когда Ферстаппен выдавил Хэмилтона за пределы трассы, довольно спорная. Макс был, скорее, на внутренней траектории трассы и никому не мешал. Я бы назвал это, скорее, гоночным инцидентом.
В Формуле-1 на данный момент два фаворита: Хэмилтон и Ферстаппен. Думаю, шансы на чемпионство примерно равные, но хочется надеяться, что интрига сохранится впредь до последней гонки в лучших традициях чемпионата. Хочется увидеть чистую и красивую борьбу. Судя по очкам, у Макса больше шансов, но это не то преимущество, которое нельзя сократить и отыграть. Всё будут решать скорость, удача и все сопутствующие победе факторы.
В этом сезоне однозначно больше всего интриги за последние годы. Видно, насколько зрителям интересен сезон. Сейчас Формулу-1 смотрят люди, которые не смотрели её годами или даже 10-летиями, потому что каждая гонка — это зрелище. Сейчас борьба между Максом и Льюисом есть не только на трассе, но и за её пределами. Мои аплодисменты, что интрига сохраняется — это самое главное», — заявил Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентной Сивкович.
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