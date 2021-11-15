Шульмейстер: Ферстаппен не хотел выдавливать Хэмилтона за пределы трассы

Известный российский автогонщик Борис Шульмейстер прокомментировал решение судей не наказывать Макса Ферстаппена за выдавливание с трассы Льюиса Хэмилтона во время борьбы в гонке Гран-при Бразилии.



«Если бы в инциденте был более серьёзный контакт, то Ферстаппена можно было и наказать. Таким профессионалам, как Макс, подобные ошибки непозволительны, но это вполне укладывается в общее человеческое поведение. Думаю, Ферстаппен не хотел выдавливать Хэмилтона за пределы трассы.



Надеюсь, что борьба за титул между Хэмилтоном и Ферстаппеном будет продолжаться до финального этапа Формулы-1. Всем очень нравится, когда интрига в чемпионате не умирает после первой половины сезона. Для меня Ферстаппен по-прежнему остаётся фаворитом. Макс стал более зрелым, спокойным и профессиональным пилотом. Хотелось бы, чтобы Формулу-1 уже выиграл кто-то другой. Круто, что сейчас идёт реальная борьба между двумя пилотами», — сказал Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме Видео: Ферстаппен выдавливает Хэмилтона с трассы в борьбе за лидерство