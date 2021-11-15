Сироткин: мне кажется, если бы не борьба за титул, Ферстаппену дали бы наказание

Пилот программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин поделился своим мнением об активной и жёсткой обороне Макса Ферстаппена от Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Бразилии.
«Льюис уже опережал Макса и оказался немного впереди. И Макс понял: если он затормозит, как надо, Льюис займёт идеальную траекторию – и на этом всё будет кончено. Тогда Макс принял решение тормозить как можно позже, заранее понимая, что вряд ли попадёт в поворот.
Я не могу сказать, что он специально вывозил Льюиса за пределы трассы. Но можно предположить, что он осознавал все риски своего манёвра. И сознательно пошёл на такие действия – так как для него это был единственный шанс не дать сразу себя обогнать.
Можно ещё вспомнить о виляниях Макса на прямой – и там труднее оценить, где находится грань дозволенного. Но те же фрагменты радиопереговоров дали нам понять, что это не какие-то спонтанные реакции в пылу борьбы, а обдуманные действия, где пилот сознательно действовал на грани. Макс всё просчитывал.
В какой-то момент я думал, что Максу вполне могут дать наказание. И мне кажется, если бы не борьба за титул – судьи так и сделали бы. Но поскольку не произошло серьёзного вылета и даже смены позиций – судьи просто решили не вмешиваться в эту борьбу. И, думаю, хорошо, что в итоге судьбу гонки решил обгон на трассе, а не штраф», — приводит слова Сироткина официальный сайт программы.
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