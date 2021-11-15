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«Фольксваген» придёт в Ф-1 одним брендом, выбор между «Ауди» и «Порше» ещё не сделан

«Фольксваген» придёт в Ф-1 одним брендом, выбор между «Ауди» и «Порше» ещё не сделан
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«Фольксваген» до сих пор не определился с дальнейшей стратегией для участия в Формуле-1. Он рассматривает возможность сотрудничества «Порше» с «Ред Булл» и сделки «Ауди» и «Макларена». Об этом сообщает Motorsport-Total.

«Фольксваген» намерен участвовать в Формуле-1, но лишь одним брендом, утверждает немецкое издание. Напомним, именно «Порше» и «Ауди» входят в концерн «Фольксвагена», поэтому именно между ними будет сделан выбор. Покупка «Макларена» «Ауди» является наиболее вероятным вариантом, однако вполне возможно и другое развитие событий.

Если в Формулу-1 попадёт «Порше», то компания нацелится на сотрудничество с «Ред Булл». Они не собираются работать с «Маклареном», поскольку конкурируют с ним в производстве спорткаров.

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