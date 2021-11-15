«Мерседес» заподозрили в использовании DAS. В команде отреагировали

Представители команды Формулы-1 «Мерседес» опровергли, что на машинах их команды продолжает использоваться система DAS, сообщает RacingNews365.



В дни проведения Гран-при Бразилии в социальных сетях было опубликовано видео с бортовой камеры машины Льюиса Хэмилтона, на котором можно заметить, что пилот смещает руль не только вокруг своей оси, но и якобы тянет его назад — именно так в 2020 году на машинах немецкой команды активировалась система изменения схода/развала передних колёс.



При этом направление силы, приложенной Хэмилтоном во время торможения, было обратным относительно перегрузок, которые испытывает пилот, что опровергает информацию о том, что Хэмилтон просто готовился к этому.



По заявлению представителя «Мерседеса», это лишь теории заговора, поскольку системы рулевого управления были омологированы в течение 2021 года и не подлежат изменениям. Представитель команды подчеркнул, что единственная плоскость, в которой движется колесо, — слева направо.