«Это смешно». Цунода не согласился со штрафом на Гран-при Бразилии

Гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о своём столкновении с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом и последующем штрафе в 10 секунд, который он получил от судей за этот инцидент.



«Соперник совершенно не смотрел в зеркала, он просто ехал по своей траектории. Манёвр был рискованным, потому что сначала у меня не было блокировки, а затем возникла небольшая, именно в этот момент я понял, что он вообще не смотрит назад.



Обидно, что так вышло, обгон был более чем возможен. Штраф в 10 секунд? У меня нет слов. То есть ладно, пять секунд были бы довольно жёстким наказанием, но мне дали сразу 10, это смешно. Но ничего не поделаешь, нужно будет лучше выступить в следующий раз», — приводит слова Юки Цуноды Motprsport Week.