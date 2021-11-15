В Формуле-1 показали виртуальный круг по трассе в Саудовской Аравии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео из игры F1 2021, на котором показала полный круг по трассе «Джидда», на которой пройдёт предпоследний этап чемпионата мира 2021 года — Гран-при Саудовской Аравии.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

«Джидда» станет самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только «Спа-Франкоршам» — 7,004 км.



Трасса будет состоять из 27 поворотов: 16 левых и 11 правых. Её ширина будет составлять от 11 до 15 метров. При этом трасса станет также самой быстрой среди городских — в среднем автомобили будут развивать скорость 250 км/ч. Помимо этого, на дистанции будут три потенциальных зоны DRS.



Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 3 по 5 декабря.