В Формуле-1 показали виртуальный круг по трассе в Саудовской Аравии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео из игры F1 2021, на котором показала полный круг по трассе «Джидда», на которой пройдёт предпоследний этап чемпионата мира 2021 года — Гран-при Саудовской Аравии.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
«Джидда» станет самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только «Спа-Франкоршам» — 7,004 км.
Трасса будет состоять из 27 поворотов: 16 левых и 11 правых. Её ширина будет составлять от 11 до 15 метров. При этом трасса станет также самой быстрой среди городских — в среднем автомобили будут развивать скорость 250 км/ч. Помимо этого, на дистанции будут три потенциальных зоны DRS.
Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 3 по 5 декабря.
- 15 ноября 2021
-
22:53
-
22:52
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
18:07
-
17:42
-
17:07
-
16:28
-
16:11
-
15:53
-
14:46
-
13:34
-
13:26
-
13:01
-
12:06
-
11:52
-
11:15
-
10:11
-
09:17
-
02:13
-
01:01
-
00:55
-
00:31
-
00:22
-
00:04
- 14 ноября 2021
-
23:50
-
23:43
-
23:35
-
23:29
-
23:21
-
23:14
-
22:57
-
22:50
-
22:49