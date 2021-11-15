Бинотто считает, что Формуле-1 стоит ввести обратную стартовую решётку в спринтах

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто после прорыва пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в спринтерской гонке Гран-при Бразилии с 20-го на 5-е место заявил, что руководству серии стоит всерьёз рассмотреть вариант с введением обратной стартовой решётки в коротких заездах в следующем году.
«Я думаю, что это более чем возможно, особенно учитывая то, какое удовольствие все получили с таким количеством обгонов. Думаю, нам стоит рассмотреть этот вариант для формата спринтерской гонки», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport Week.
Ранее стало известно, что спринтерские гонки должны пройти на шести этапах чемпионата мира в следующем сезоне. Руководство серии рассматривает варианты с изменением спортивного регламента этих заездов. В частности, помимо потенциальной реверсивной решётки, рассматривается вариант с увеличением количества очков за спринт — в настоящий момент очки получает лишь первая тройка по итогам заезда в формате 3-2-1.
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