Оскар Пиастри будет резервным гонщиком «Альпин» в сезоне-2022

Лидер Формулы-2 и участник молодёжной программы «Альпин» Оскар Пиастри в следующем сезоне будет резервным гонщиком команды Формулы-1 «Альпин». Официальную новость опубликовала пресс-служба команды.

Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Альпин» в «Твиттере».

20-летний Пиастри — уроженец Австралии. В 2011 году он начал заниматься картингом, через три года приступив к выступлениям на профессиональном уровне. В 2016 году Пиастри дебютировал в Формуле-4, проведя несколько этапов. В 2019 году Оскар выиграл Еврокубок Формулы-Рено, следом он добыл и титул Формулы-3. Сейчас Пиастри выступает в составе команды «Према» в Формуле-2 и лидирует в общем зачёте со 178 очками, опережая ближайшего преследователя на 36 очков.