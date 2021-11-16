Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри будет резервным гонщиком «Альпин» в сезоне-2022

Оскар Пиастри будет резервным гонщиком «Альпин» в сезоне-2022
Комментарии

Лидер Формулы-2 и участник молодёжной программы «Альпин» Оскар Пиастри в следующем сезоне будет резервным гонщиком команды Формулы-1 «Альпин». Официальную новость опубликовала пресс-служба команды.

Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Альпин» в «Твиттере».

20-летний Пиастри — уроженец Австралии. В 2011 году он начал заниматься картингом, через три года приступив к выступлениям на профессиональном уровне. В 2016 году Пиастри дебютировал в Формуле-4, проведя несколько этапов. В 2019 году Оскар выиграл Еврокубок Формулы-Рено, следом он добыл и титул Формулы-3. Сейчас Пиастри выступает в составе команды «Према» в Формуле-2 и лидирует в общем зачёте со 178 очками, опережая ближайшего преследователя на 36 очков.

Новость по теме
Леклер: очень надеюсь, что Пиастри скоро окажется в Формуле-1. Он должен там быть
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021