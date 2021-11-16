В «Макларене» рассказали о технической причине схода Даниэля Риккардо в Бразилии

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал о причинах схода Даниэля Риккардо на Гран-при Бразилии. По словам функционера, виной стала техническая проблема.
«Болид начал терять мощность на ходу. По итогам первоначального расследования мы выяснили, что причиной стала техническая проблема в шасси — трещина в месте присоединения силовой установки. Теперь надо изучить, почему так произошло», — приводит слова Зайдля RaceFans.
Гран-при Бразилии. Итоговая классификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
- 16 ноября 2021
-
11:16
-
09:28
-
01:02
- 15 ноября 2021
-
23:56
-
22:53
-
22:52
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
18:07
-
17:42
-
17:07
-
16:28
-
16:11
-
15:53
-
14:46
-
13:34
-
13:26
-
13:01
-
12:06
-
11:52
-
11:15
-
10:11
-
09:17
-
02:13
-
01:01
-
00:55
-
00:31
-
00:22
-
00:04
- 14 ноября 2021
-
23:50
-
23:43
-
23:35
-
23:29
-
23:21