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В «Макларене» рассказали о технической причине схода Даниэля Риккардо в Бразилии

В «Макларене» рассказали о технической причине схода Даниэля Риккардо в Бразилии
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал о причинах схода Даниэля Риккардо на Гран-при Бразилии. По словам функционера, виной стала техническая проблема.

«Болид начал терять мощность на ходу. По итогам первоначального расследования мы выяснили, что причиной стала техническая проблема в шасси — трещина в месте присоединения силовой установки. Теперь надо изучить, почему так произошло», — приводит слова Зайдля RaceFans.

Гран-при Бразилии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.

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