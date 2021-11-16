Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чжоу Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 Формулы-1

Чжоу Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 Формулы-1
Комментарии

Китаец Чжоу Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 Формулы-1, информирует пресс-служба команды. Новичок заменит в составе команды итальянского гонщика Антонио Джовинацци. Напарником Гуаньюя будет финский пилот Валттери Боттас, сейчас проводящий свой последний сезон за «Мерседес».

Таким образом, Гуаньюй станет первым боевым гонщиком Формулы-1 в истории Китайской Народной Республики. Как сообщалось ранее, за сезон-2022 «Альфа Ромео» должна получить около $ 25 млн от спонсоров гонщика.

Чжоу является пилотом академии «Альпин» и в этом году уже принимал участие в первой свободной практике Гран-при Австрии Формулы-1. Китайский пилот сел за руль болида Фернандо Алонсо и показал 14-й результат.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021