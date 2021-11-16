Чжоу Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 Формулы-1
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Китаец Чжоу Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 Формулы-1, информирует пресс-служба команды. Новичок заменит в составе команды итальянского гонщика Антонио Джовинацци. Напарником Гуаньюя будет финский пилот Валттери Боттас, сейчас проводящий свой последний сезон за «Мерседес».
Таким образом, Гуаньюй станет первым боевым гонщиком Формулы-1 в истории Китайской Народной Республики. Как сообщалось ранее, за сезон-2022 «Альфа Ромео» должна получить около $ 25 млн от спонсоров гонщика.
Чжоу является пилотом академии «Альпин» и в этом году уже принимал участие в первой свободной практике Гран-при Австрии Формулы-1. Китайский пилот сел за руль болида Фернандо Алонсо и показал 14-й результат.
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