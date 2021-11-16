«Когда правят деньги, это бывает безжалостно». Джовинацци — о своём уходе из «Альфа Ромео»

Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал тот факт, что по окончании сезона ему придётся покинуть команду. Ему на замену уже подписан китайский пилот Чжоу Гуаньюй.



«Формула-1 — это эмоции, талант, машины, риск и скорость. Но когда правят деньги, это бывает ещё и безжалостно. Я верю в неожиданные, уникальные результаты, большие и маленькие победы, достигнутые благодаря преданности. Если это фото — моё первое в Формуле-1, то последнее ещё нужно будет сделать», — написал Джовинацци в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джовинацци.

Напомним, в индивидуальном зачёте Формулы-1 нынешнего сезона Антонио занимает 18-е место с одним набранным очком. Его партнёр по «Альфа Ромео» Кими Райкконен — 16-й, в его активе 10 очков.