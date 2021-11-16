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«Когда правят деньги, это бывает безжалостно». Джовинацци — о своём уходе из «Альфа Ромео»

«Когда правят деньги, это бывает безжалостно». Джовинацци — о своём уходе из «Альфа Ромео»
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Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал тот факт, что по окончании сезона ему придётся покинуть команду. Ему на замену уже подписан китайский пилот Чжоу Гуаньюй.

«Формула-1 — это эмоции, талант, машины, риск и скорость. Но когда правят деньги, это бывает ещё и безжалостно. Я верю в неожиданные, уникальные результаты, большие и маленькие победы, достигнутые благодаря преданности. Если это фото — моё первое в Формуле-1, то последнее ещё нужно будет сделать», — написал Джовинацци в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джовинацци.

Напомним, в индивидуальном зачёте Формулы-1 нынешнего сезона Антонио занимает 18-е место с одним набранным очком. Его партнёр по «Альфа Ромео» Кими Райкконен — 16-й, в его активе 10 очков.

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