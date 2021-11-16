Чжоу Гуаньюй отреагировал на подписание контракта с «Альфа Ромео»

Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй прокомментировал подписание контракта с «Альфа Ромео». Со следующего сезона Гуаньюй будет боевым пилотом команды.



«С детства мечтал о том, чтобы забраться в спорте как можно выше, и теперь эта мечта сбылась. Для меня счастье начать карьеру в Формуле-1 в составе такой знаменитой команды. Команды, которая привела в Ф-1 так много молодых талантов.



Теперь мечта осуществилась. Я считаю, что хорошо подготовлен к жёстким вызовам Формулы-1, где буду выступать вместе с талантом мирового уровня Валттери Боттасом. Хочу поблагодарить «Альфа Ромео» за эту возможность.



В следующем году моей целью будет научиться как можно большему и как можно быстрее. Быть первым китайским пилотом в Формуле-1 — это прорыв для истории китайского автоспорта. Знаю, что на меня будет возлагаться много надежд, я сделаю это своей мотивацией, чтобы стать лучше и добиться большего», — приводит слова Гуаньюя пресс-служба «Альфа Ромео».