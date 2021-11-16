Переговоры Квята с командой Формулы-Е остановлены, вакансию может занять Джовинацци

Менеджер российского пилота Даниила Квята Николя Тодт не достиг договорённости с командой Формулы-Е «Дрэгон» о выступлениях бывшего гонщика Ф-1 в сезоне-2022, сообщает The Race. После этого основным кандидатом на место в «Дрэгоне» стал нынешний пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, покидающий Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.
Считается, что в приходе Джовниацци заинтересовано руководство Форумлы-Е, включая главу серии Алехандро Агага. Агаг и заместитель генерального директора Формулы-Е Альберто Лонго посетили Гран-при Бразилии, где общались с представителями Джовинацци. Контракт «Дрэгона» с итальянским пилотом может быть подтверждён уже на той неделе.
Предсезонные тесты Формулы-Е пройдут в начале декабря, все команды Ф-Е обязаны назвать свои составы до 3 декабря — следующего дня после окончания испытаний.
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