Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: известны все боевые пилоты
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Заключение контракта между швейцарской командой «Альфа Ромео» и китайским пилотом Формулы-2 Чжоу Гуаньюем закрыло последнюю вакансию боевого пилота в сезоне-2022 Формулы-1. Теперь все 10 команд чемпионата мира сформировали свои составы на следующий год.
Формула-1. Составы всех команд на сезон-2022
«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес
«Макларен»: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо
«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс
«Альпин»: Фернандо Алонсо, Эстебан Окон
«Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода
«Астон Мартин»: Себастьян Феттель, Ланс Стролл
«Уильямс»: Александер Албон, Николас Латифи
«Альфа Ромео»: Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй
«Хаас»: Мик Шумахер, Никита Мазепин.
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