Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: известны все боевые пилоты

Заключение контракта между швейцарской командой «Альфа Ромео» и китайским пилотом Формулы-2 Чжоу Гуаньюем закрыло последнюю вакансию боевого пилота в сезоне-2022 Формулы-1. Теперь все 10 команд чемпионата мира сформировали свои составы на следующий год.



Формула-1. Составы всех команд на сезон-2022



«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес

«Макларен»: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо

«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс

«Альпин»: Фернандо Алонсо, Эстебан Окон

«Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель, Ланс Стролл

«Уильямс»: Александер Албон, Николас Латифи

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй

«Хаас»: Мик Шумахер, Никита Мазепин.