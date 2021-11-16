Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: известны все боевые пилоты

Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: известны все боевые пилоты
Комментарии

Заключение контракта между швейцарской командой «Альфа Ромео» и китайским пилотом Формулы-2 Чжоу Гуаньюем закрыло последнюю вакансию боевого пилота в сезоне-2022 Формулы-1. Теперь все 10 команд чемпионата мира сформировали свои составы на следующий год.

Формула-1. Составы всех команд на сезон-2022

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес
«Макларен»: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо
«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс
«Альпин»: Фернандо Алонсо, Эстебан Окон
«Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода
«Астон Мартин»: Себастьян Феттель, Ланс Стролл
«Уильямс»: Александер Албон, Николас Латифи
«Альфа Ромео»: Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй
«Хаас»: Мик Шумахер, Никита Мазепин.

Новость по теме
«Когда правят деньги, это бывает безжалостно». Джовинацци — о своём уходе из «Альфа Ромео»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021