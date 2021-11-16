Ф-1 опубликовала видео борьбы Ферстаппена с Хэмилтоном с бортовой камеры Макса

Официальный сайт Формулы-1 впервые опубликовал видеозапись, демонстрирующую борьбу голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Бразилии. Речь идёт о спорном эпизоде, когда Хэмилтон уже практически опередил Ферстаппена на торможении к четвёртому повороту, однако Макс остался на внутренней траектории и в итоге расширил её таким образом, что оба пилота проехали по обочине.
ВИДЕО С БОРТОВОЙ КАМЕРЫ МАКСА ФЕРСТАППЕНА
Стюарды Гран-при Бразилии решили не расследовать данный эпизод, хотя в «Мерседесе» считали, что Ферстаппен должен быть оштрафован за выдавливание соперника с трассы. При этом когда судьи разбирали инцидент, то им не была доступна видеозапись с бортовой камеры болида голландца.
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