Источник: «Ауди» в среду обсудит возможное приобретение «Макларена»
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Наблюдательный совет «Ауди» проведёт своё очередное заседание в среду, 17 ноября. По данным двух источников Reuters, на совете будут обсуждаться различные варианты прихода «Ауди» в Формулу-1. Среди опций для «Ауди» есть и приобретение McLaren Group, однако на данный момент никаких решений не принято.
Ранее в понедельник, 15 ноября, сообщалось, что «Ауди» уже договорилась о приобретении McLaren Group, в которую входит и команда Формулы-1, однако в самом «Макларене» эти слухи жёстки опровергли, отметив, что в настоящий момент состав владельцев группы не изменился.
Также сообщалось, что в концерне «Фольксваген» продолжают обсуждать, какой из двух его брендов — «Ауди» или «Порше» должен прийти в Формулу-1.
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