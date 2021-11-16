Источник: «Ауди» в среду обсудит возможное приобретение «Макларена»

Наблюдательный совет «Ауди» проведёт своё очередное заседание в среду, 17 ноября. По данным двух источников Reuters, на совете будут обсуждаться различные варианты прихода «Ауди» в Формулу-1. Среди опций для «Ауди» есть и приобретение McLaren Group, однако на данный момент никаких решений не принято.



Ранее в понедельник, 15 ноября, сообщалось, что «Ауди» уже договорилась о приобретении McLaren Group, в которую входит и команда Формулы-1, однако в самом «Макларене» эти слухи жёстки опровергли, отметив, что в настоящий момент состав владельцев группы не изменился.



Также сообщалось, что в концерне «Фольксваген» продолжают обсуждать, какой из двух его брендов — «Ауди» или «Порше» должен прийти в Формулу-1.