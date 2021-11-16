«Это невероятно талантливый гонщик». Доменикали — о переходе Чжоу в «Альфа Ромео»

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал подписание Гуаньюя Чжоу в качестве боевого пилота «Альфа Ромео» на сезон-2022. Ранее Чжоу выступал в молодёжной академии «Альпин».



«Это фантастическая новость для нашего спорта и миллионов страстных болельщиков из Китая, у которых теперь появится национальный герой, за которого они смогут болеть на протяжении всего сезона.



Пирамида Формулы-2 работает, помогая пробиваться к вершинам автоспорта. Чжоу невероятно талантливый гонщик и станет фантастическим дополнением к нашему составу пилотов Формулы-1. В сезоне-2022 он будет развлекать и приводить в восторг наших болельщиков из Китая», — цитирует Доменикали официальный сайт Формулы-1.

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