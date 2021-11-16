В «Альфа Ромео» назвали роль, которую мог бы играть в команде Антонио Джовинацци в будущем

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признался, что желал бы продолжить сотрудничество с нынешним пилотом команды Антонио Джовинацци. Со следующего сезона гонщиком спортивного коллектива будет Гуаньюй Чжоу.



«Сейчас мы находимся в диалоге с Робертом Кубицей, и я думаю, что он всё-таки останется частью нашей семьи. С Антонио мы тоже в переговорах. В ближайшее время мы обсудим этот вопрос с его менеджментом, после чего будет видно, сможем ли мы найти понимание этого вопроса», — приводит слова Вассёра Racingnews365.



Фредерик отметил, что Джовинацци вполне мог бы работать на симуляторе, помогая таким образом команде.

«На симуляторе мог бы работать Роберт, но это может быть и Антонио. У нас по-прежнему хорошие отношения. Антонио был частью проекта. Мы всегда тепло относились друг к другу и в хорошие, и в плохие дни. Для меня важно поддерживать тесную связь с Антонио. Ведь неизвестно, что нас ждёт в будущем. Думаю, в интересах обеих сторон сохранить такую связь», — сказал Вассёра.