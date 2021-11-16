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«Мерседес» запросил пересмотр решения по действиям Ферстаппена на Гран-при Бразилии

«Мерседес» запросил пересмотр решения по действиям Ферстаппена на Гран-при Бразилии
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Команда Формулы-1 «Мерседес» подала официальное прошение в ФИА о пересмотре решения стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1. Во время воскресной гонки судьи решили не расследовать действия голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, жёстко оборонявшегося от британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и вынудившего оппонента выехать на обочину.

После финиша гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси признал, что стюарды принимали решение, не располагая видеозаписью с бортовой камеры болида Макса Ферстаппена. Сегодня соответствующая видеозапись была опубликована, и в «Мерседесе» считают это видео важным новым свидетельством, которое могло бы повлиять на решение судей. Согласно спортивному регламенту Формулы-1, при появлении такого свидетельства прежнее решение может быть пересмотрено.

Если стюарды Гран-при Бразилии признают Ферстаппена виновным и выпишут ему по крайней мере пятисекундный штраф, то голландец опустится в протоколе гонки на третье место, пропустив вперёд Валттери Боттаса. Тогда Макс потеряет три очка и его отрыв от Хэмилтона в общем зачёте сократится до 11.

Однако сначала ФИА должна решить, является ли видеозапись новым свидетельством и нужно ли проводить новое заседание с участием стюардов.

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