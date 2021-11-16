Жених и невеста не сдержали эмоций, когда во время свадьбы узнали о победе Хэмилтона
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Забавный случай произошёл во время свадебной церемонии. Прямо в разгар празднества жениху и невесте сообщили о победе в Гран-при Бразилии их любимого пилота — британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». После такой новости жених и особенно невеста не смогли сдержать чувств.
Жених и невеста узнали во время свадьбы о победе Льюиса Хэмилтона:
Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».
С комментарием выступил и сам Хэмилтон.
«Это событие для меня стало лучшим в течение всей недели. Эта прекрасная пара поженились в воскресенье, и в какой-то момент им сообщили о моём результате. Поздравляю вас обоих и желаю всего самого наилучшего. Спасибо, что болеете за меня», — написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».
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