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Жених и невеста не сдержали эмоций, когда во время свадьбы узнали о победе Хэмилтона

Жених и невеста не сдержали эмоций, когда во время свадьбы узнали о победе Хэмилтона
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Забавный случай произошёл во время свадебной церемонии. Прямо в разгар празднества жениху и невесте сообщили о победе в Гран-при Бразилии их любимого пилота — британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». После такой новости жених и особенно невеста не смогли сдержать чувств.

Жених и невеста узнали во время свадьбы о победе Льюиса Хэмилтона:

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».

С комментарием выступил и сам Хэмилтон.

«Это событие для меня стало лучшим в течение всей недели. Эта прекрасная пара поженились в воскресенье, и в какой-то момент им сообщили о моём результате. Поздравляю вас обоих и желаю всего самого наилучшего. Спасибо, что болеете за меня», — написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».

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