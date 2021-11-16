В «Альфа Ромео» высказались о сотрудничестве с «Феррари» после подписания контракта с Чжоу

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признался, что рассчитывает сохранить тесные связи с «Феррари» после подписания контракта с китайским гонщиком Гуаньюем Чжоу. Сотрудничество с нынешним пилотом команды Антонио Джовинацци, проходившим обучение в академии «Феррари», в следующем сезоне будет прекращено. Впервые с 2017 года «Альфа Ромео» ничто не будет связывать с итальянской командой, когда в её составе выступали Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн, поддерживаемые «Феррари».
«Когда мы только строили наши отношения, то картина была предельна ясна: у нас был Шарль, который участвовал в нескольких свободных практиках. Но сейчас резервировать одно место — не слишком реалистичная задача, потому что академия просто не в состоянии каждый год поставлять хороших гонщиков. В конце концов, для них это тоже лишено смысла», — приводит слова Вассёра Reuters.
Вассёр отметил, остается «более чем открытым» для будущего сотрудничества с «Феррари» в отношении молодых гонщиков и, вероятно, обсудит этот вопрос с итальянской командой во время Гран-при Катара.
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