Чандхок — о манёвре Ферстаппена в борьбе с Хэмилтоном: любой хороший пилот поступит так же

Бывший пилот Формулы-1, а ныне телеэксперт Карун Чандхок поделился мнением о спорном инциденте с участием гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота команды «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии. В одном из эпизодов Ферстаппен выдавливал Хэмилтона с трассы, но избежал штрафа.



«Классический ход — «ослабьте педаль тормоза и допускайте недостаточную поворачиваемость». Каждый хороший пилот на планете поступил бы так же. Возможно, Макс заслужил предупреждения, но, на мой взгляд, не более того. Хорошая и напряжённая гонка между двумя лучшими пилотами», — написал Чандхок в своём официальном «твиттере».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.