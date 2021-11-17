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Боттас обратился к Чжоу, который в следующем сезоне станет его напарником по команде

Боттас обратился к Чжоу, который в следующем сезоне станет его напарником по команде
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Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поздравил китайца Гуаньюя Чжоу с подписанием контракта с командой «Альфа Ромео». Чжоу присоединится к гоночному коллективу, базирующемуся в Швейцарии, в следующем сезоне, как и сам Валттери.

«Добро пожаловать в команду! Не могу дождаться, чтобы начать наше сотрудничество», — написал Боттас в своём «твиттере».

Гуаньюй в комментариях ответил на сообщение Боттаса:

«Спасибо, Валттери! Я тоже не могу дождаться».

Гуаньюй станет первым боевым гонщиком Формулы-1 в истории Китайской Народной Республики. Чжоу является пилотом академии «Альпин» и в этом году уже принимал участие в первой свободной практике Гран-при Австрии Формулы-1. Китайский пилот сел за руль болида Фернандо Алонсо и показал 14-й результат.

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