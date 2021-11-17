Масса высказался о спорном инциденте с участием Ферстаппена и Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о спорном инциденте с участием голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского гонщика команды «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии. В одном из эпизодов Ферстаппен выдавливал Хэмилтона с трассы, но избежал штрафа.
«Нужно ли наказывать Ферстаппена? Я считаю, что нет. Я согласен со стюардами, Макс сработал чисто. Он не совершал никаких резких манёвров, чтобы вытолкнуть Хэмилтона. Такую борьбу мы же и хотим видеть, ведь так?» — приводит слова Массы La Gazzetta dello Sport.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Об инциденте с участием Хэмилтона и Ферстаппена высказался и бывший пилот Формулы-1, а ныне телеэксперт Карун Чандхок.
Ранее стало известно, что «Мерседес» запросил пересмотр решения по действиям Макса на Гран-при Бразилии.
- 17 ноября 2021
-
12:47
-
10:49
-
10:40
-
09:51
-
01:09
-
00:18
- 16 ноября 2021
-
23:02
-
22:23
-
21:13
-
20:11
-
18:57
-
18:48
-
17:22
-
16:53
-
16:21
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
14:56
-
14:38
-
13:58
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
12:51
-
12:38
-
12:20
-
12:09
-
11:16
-
09:28
-
01:02
- 15 ноября 2021
-
23:56
-
22:53
-
22:52
-
20:50