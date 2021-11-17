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Масса высказался о спорном инциденте с участием Ферстаппена и Хэмилтона

Масса высказался о спорном инциденте с участием Ферстаппена и Хэмилтона
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Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о спорном инциденте с участием голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского гонщика команды «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии. В одном из эпизодов Ферстаппен выдавливал Хэмилтона с трассы, но избежал штрафа.

«Нужно ли наказывать Ферстаппена? Я считаю, что нет. Я согласен со стюардами, Макс сработал чисто. Он не совершал никаких резких манёвров, чтобы вытолкнуть Хэмилтона. Такую борьбу мы же и хотим видеть, ведь так?» — приводит слова Массы La Gazzetta dello Sport.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Об инциденте с участием Хэмилтона и Ферстаппена высказался и бывший пилот Формулы-1, а ныне телеэксперт Карун Чандхок.

Ранее стало известно, что «Мерседес» запросил пересмотр решения по действиям Макса на Гран-при Бразилии.

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