Брандл оценил шансы «Мерседеса» добиться пересмотра решения по действиям Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл высказался о неодназначном инциденте с участием гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота команды «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии. Кроме того, Мартин оценил решение «Мерседеса» запросить пересмотр решения стюардов по действиям Макса.

«Сперва Ферстаппену удавалось отыгрывать примерно треть секунды на извилистом втором секторе трассы. Но Хэмилтон был неудержим, и на 48 круге Ферстаппену пришлось обороняться, а в четвёртом повороте он выдавил Льюиса к внешней обочине. Макс будет утверждать, что оба затормозили слишком поздно, и что он ехал по грязной части трассы, и болиды вышли за пределы трассы именно из-за этого.



При просмотре видеозаписи с бортовой камеры становится понятно, что Макс затормозил очень поздно. При этом он не поворачивал руль в сторону Хэмилтона. Весь манёвр происходил просто на пределе, и стюарды с лёгкостью могли принять любое решение. Во всяком случае после подобного гонщик заслуживает предупреждающего чёрно-белого флага.



В «Мерседесе» решили направила в ФИА запрос о пересмотре решения стюардов, но подобные протесты редко приводят к его изменению. «Ред Булл» в любом случае может сказать, что ближе к концу гонки Ферстаппен сбросил скорость, поэтому 5-секундный штраф будет несправедливым, ведь тогда Макс будет позади Валттери Боттаса. Макс действительно мог ехать быстрее, но в «Мерседесе» могут заявить, чтол Боттас тоже мог», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.