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Маси отреагировал на претензии Вольфа в разном подходе ФИА к «Мерседесу» и «Ред Булл»

Маси отреагировал на претензии Вольфа в разном подходе ФИА к «Мерседесу» и «Ред Булл»
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси высказался о претензиях «Мерседеса» к ФИА. Ранее руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявлял о различных подходах к его команде и «Ред Булл», сославшись на то, что австрийскому коллективу позволили заменять детали заднего антикрыла в режиме закрытого парка. Хэмилтон же был дисквалифицирован после квалификации Гран-при Бразилии после того, как его болид не прошёл техническую проверку.

«К каждой команде и к каждому гонщику мы относимся совершенно одинаково. Конечно, когда получаешь штраф, чувствуешь, что наказание было несправедливо. Но давайте остановимся на запросах, которые рассылает технический делегат Джо Бауэр перед гонкой. Они чётко объясняют, почему некоторые детали позволяется заменить в режиме закрытого парка. Каждый может с ними ознакомиться.

Мы, со своей стороны, рассматриваем каждый запрос одинаково и если видим, что команда систематически что-то меняет на нескольких Гран-при, то просим её внести изменения в этот элемент. Не думаю, что уместно говорить о какой-то непоследовательности», — приводит слова Маси GPFans.

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