«Мы будем терять в мощности». В «Мерседесе» ответили на вопрос о двигателе Хэмилтона

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о возможной потере мощности нового мотора Льюиса Хэмилтона. Напомним, британский гонщик получил новый двигатель перед Гран-при Бразилии: мощность болида Хэмилтона значительно возросла.



«Любой двигатель изнашивается. Несмотря на то что он прослужит до конца сезона, мы, безусловно, будем терять в мощности. Вопросы к надёжности всё равно остаются, но, надеюсь, мы нашли правильные ответы и доедем до последней гонки», – приводит слова Вольфа Autosport.



Гран-при Бразилии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496

3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576

4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540

5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517

6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.