«Мы будем терять в мощности». В «Мерседесе» ответили на вопрос о двигателе Хэмилтона

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о возможной потере мощности нового мотора Льюиса Хэмилтона. Напомним, британский гонщик получил новый двигатель перед Гран-при Бразилии: мощность болида Хэмилтона значительно возросла.
«Любой двигатель изнашивается. Несмотря на то что он прослужит до конца сезона, мы, безусловно, будем терять в мощности. Вопросы к надёжности всё равно остаются, но, надеюсь, мы нашли правильные ответы и доедем до последней гонки», – приводит слова Вольфа Autosport.
Гран-при Бразилии. Итоговая классификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
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