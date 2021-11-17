Источник: «Макларен» отклонил первое предложение «Ауди», у немцев есть две альтернативы

Появились подробности попытки «Ауди» приобрести McLaren Group, куда входит и команда Формулы-1 «Макларен». Как сообщает Bloomberg, первое предложение о покупке в McLaren Group отклонили, посчитав слишком низким.



Концерн «Фольксваген», куда входит «Ауди», продолжает изучать финансовые показатели «Макларена». Сообщается, что решение о возможной покупке может быть отложено до 2022 года. По имеющейся информации, в качестве возможной альтернативы рассматриваются партнёрские отношения с «Уильямсом» или «Ред Булл».



Ранее сообщалось, что «Ауди» уже договорилась о приобретении McLaren Group, однако в самом «Макларене» эти слухи жёстки опровергли, отметив, что в настоящий момент состав владельцев группы не изменился.