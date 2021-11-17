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Источник: в «Ред Булл» удивлены, что «Мерседес» подал протест на решение по Ферстаппену

Источник: в «Ред Булл» удивлены, что «Мерседес» подал протест на решение по Ферстаппену
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В «Ред Булл» выразили удивление тем, что «Мерседес» всё-таки решил подать протест на решение стюардов по Максу Ферстаппену. Напомним, в гонке Гран-при Бразилии судьи решили не расследовать действия Ферстаппена, жёстко оборонявшегося от британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и вынудившего оппонента выехать на обочину.

«В «Ред Булл» удивлены тем, что «Мерседес» решил пойти до конца с протестом. В команде считают, что видео с бортовой камеры Ферстаппена, напротив, подтверждает слова Майкла Маси о том, что это был просто жёсткий момент гонки, где оба болида действовали глубоко и очень поздно затормозили», — написала в своём «твиттере» журналист Дженни Гоу.

Ранее Мартин Брандл оценил шансы «Мерседеса» на успех апелляции.

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