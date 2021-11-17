Стало известно, когда судьи решат, возобновить ли расследование по Ферстаппену

Стало известно, когда судьи решат, возобновить ли расследование по гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Напомним, «Мерседес» подал протест на решение стюардов в гонке Гран-при Бразилии, где судьи решили не расследовать действия Ферстаппена. Пилот «Ред Булл» жёстко оборонялся от гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и вынудил оппонента выехать на обочину.



Судьи Гран-при Бразилии решат, возобновлять ли расследование, завтра, 18 ноября. Вердикт будет готов примерно в 17:00 по московскому времени.



Ранее источник сообщил, что в «Ред Булл» удивлены тем, что «Мерседес» решил пойти до конца с протестом. В команде считают, что видео с бортовой камеры Ферстаппена, напротив, подтверждает слова Майкла Маси о том, что это был просто жёсткий момент гонки.