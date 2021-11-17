Андретти: я так рад, что Ферстаппен избежал штрафа. Стюарды не должны решать судьбу титула
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Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти ответил на вопрос о работе стюардов на Гран-при Бразилии. Напомним, судьи не оштрафовали гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который в одном из эпизодов вынудил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона съехать на обочину.
«В спорте такого высокого уровня нужно вмешиваться, только если происходит что-то серьёзное: например, гонщики могут пострадать. Если мы говорим лишь о жёсткой борьбе между двумя величайшими талантами, соревнующимися за главный приз, то пусть гоняются! Я так рад, что не было никаких штрафов. Стюарды не должны решать судьбу титула. Соперники уважают друг друга и не собираются калечить — так пусть гоняются!» — цитирует Андретти GPBlog.
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