Андретти: я так рад, что Ферстаппен избежал штрафа. Стюарды не должны решать судьбу титула

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти ответил на вопрос о работе стюардов на Гран-при Бразилии. Напомним, судьи не оштрафовали гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который в одном из эпизодов вынудил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона съехать на обочину.



«В спорте такого высокого уровня нужно вмешиваться, только если происходит что-то серьёзное: например, гонщики могут пострадать. Если мы говорим лишь о жёсткой борьбе между двумя величайшими талантами, соревнующимися за главный приз, то пусть гоняются! Я так рад, что не было никаких штрафов. Стюарды не должны решать судьбу титула. Соперники уважают друг друга и не собираются калечить — так пусть гоняются!» — цитирует Андретти GPBlog.