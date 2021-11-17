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«Льюис вышел за пределы того, что мог дать ему болид». Леклер — о выступлении Хэмилтона

«Льюис вышел за пределы того, что мог дать ему болид». Леклер — о выступлении Хэмилтона
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о фантастическом выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии. Британец начинал гонку с 10-го места, но быстро прорвался в лидеры и стал победителем.

«Хэмилтону обеспечил результат лишь его болид? Я не согласен. Конечно, в данный момент у Льюиса очень быстрый болид, однако я считаю, что Хэмилтону удалось выйти за пределы того, что он может дать», — приводит слова Леклера PlanetF1.

Гран-при Бразилии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.

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