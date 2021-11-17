«Льюис вышел за пределы того, что мог дать ему болид». Леклер — о выступлении Хэмилтона

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о фантастическом выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии. Британец начинал гонку с 10-го места, но быстро прорвался в лидеры и стал победителем.



«Хэмилтону обеспечил результат лишь его болид? Я не согласен. Конечно, в данный момент у Льюиса очень быстрый болид, однако я считаю, что Хэмилтону удалось выйти за пределы того, что он может дать», — приводит слова Леклера PlanetF1.



Гран-при Бразилии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496

3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576

4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540

5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517

6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.