Сайнс рассказал, как можно было избежать инцидента между Хэмилтоном и Ферстаппеном

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что инцидента между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном можно было бы избежать, если бы на трассе «Интерлагос» в четвёртом повороте была гравийная ловушка.



Напомним, «Мерседес» подал протест на решение стюардов в гонке Гран-при Бразилии, где судьи решили не расследовать действия Ферстаппена. Пилот «Ред Булл» жёстко оборонялся от гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и вынудил оппонента выехать на обочину.



«Думаю, эта проблема могла бы быть легко решена с помощью гравийной ловушки на выходе из четвёртого поворота. На старте все видели, как несколько машин прошли этот поворот. Если бы там был гравий, то мы бы не смогли там проехать таким образом.



Гравий решил бы множество проблем. Мы продолжаем просить о гравии на выходе из поворотов. Надеемся, что в будущем, особенно на трассе, где не проводятся гонки MotoGP, мы увидим гравийные ловушки. Если бы они уже были, мы бы никогда не тормозили так поздно в четвёртом повороте», — приводит слова Карлоса Сайнса Autosport.