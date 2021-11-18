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Алонсо: наши отношения с Хэмилтоном холоднее, чем были раньше

Алонсо: наши отношения с Хэмилтоном холоднее, чем были раньше
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о своих взаимоотношениях с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Мы общались в 2008, 2010 и 2011 годах. Тогда мы были ближе, чем когда-либо. Мы понимали, что в 2007 году главная проблема была в руководстве „Макларена“, а не в нас. Мы оба были молоды и нам нужна была помощь от руководства, которую мы не получили. В конце сезона-2007 у нас не было разногласий с ДЛьюисом, мы понимали и уважали друг друга.

Сейчас у нас уважительные отношения, но, возможно, они стали холоднее, чем раньше. Мы не сходимся во мнениях по разным вопросам. У Льюиса другой образ жизни, в отличие от многих из нас, и это нас разделяет», — приводит слова Фернандо Алонсо PlanetF1.

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