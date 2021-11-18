Хельмут Марко: если Хэмилтон будет так быстр, то мы можем потерять титул

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил обеспокоенность высоким уровнем выступлений пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в вопросе борьбы за титул для Макса Ферстаппена.
«Я никогда раньше не видел такого двигателя, у «Мерседеса» он просто реактивный. Мы не могли сдержать Хэмилтона на прямой, хотя угол атаки заднего крыла был таким же, как в Монако. Такая скорость была только у Хэмилтона, другие машины с двигателем «Мерседес» не вызывают вопросов.
Если Хэмилтон будет настолько же быстрее нас в Катаре, а затем в Саудовской Аравии и Абу-Даби, мы можем потерять титул», — приводит слова Хельмута Марко Sport1.
Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 332,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (318,5) — разрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет 14 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).
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