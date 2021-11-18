Никита Мазепин высказался об обгоне Мика Шумахера на Гран-при Бразилии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал обгон Мика Шумахера во время гонки Гран-при Бразилии.

Никита совершил манёвр в первом повороте, поймав слипстрим от машины напарника и сумев протиснуться по внутренней траектории в первой части шиканы «Эс ду Сенна». В ходе заезда в этом же повороте произошла авария между Лэнсом Строллом и Юки Цунодой.

«Во время гонки я не знал о том, что у кого-то произошла авария. Когда совершаешь обгон, каждый раз рассчитываешь и просчитываешь риски, которые всегда связаны с обороной позиции соперником. Но я считал, что даже если бы авария произошла, я со своей стороны сделал всё правильно, и для меня это самое главное», — передаёт слова Никиты Мазепина корреспондент «Чемпионата» Александр Кожевников.

По итогам гонки в Бразилии Никита Мазепин финишировал на 17-й позиции, впереди партнёра по команде, попавшего в ходе гонки в аварию с гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном.